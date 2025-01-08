604 Bin Liralık Maaşı Gündem Olmuştu, Meğer Fed Başkanı da Aynı Maaşı Alıyormuş: Fatih Altaylı, Önce Destek Verdi Sonra O Soruyu Sordu!

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Başkan Karahan’ın aldığı maaş gündem olmuştu. Bu yılın ilk 6 ayı için memurlarla birlikte yüzde 11,54 zam alan Karahan’ın maaşı 542 bin TL dolaylarından yaklaşık 604 bin liralara yükselerek, bugünkü kur ile 17.069 dolara çıktı.

Karahan’ın alacağı maaş sosyal medyaya damga vururken Gazeteci Fatih Altaylı’dan dikkat çeken bir yorum geldi. Her şeyin evrensel bir değeri olduğunu dile getiren Altaylı, “Ama Türkiye’de hiçbir şey evrensel değerde olmadığı için eleştirilere hem katılıyorum hem katılmıyorum. Merkez Bankası Başkanı hemen hemen 17 bin dolar civarı maaş alıyor. Çok mu değil, az mı hiç değil. Bazı görevler var ki bu görevler onorerdir. Yani o makamın saygınlığından ötürü değerlidir. Verdiği ücretle, maaşla değil. Merkez Bankası Başkanı bugün oradan ayrılıp herhangi bir bankada işe başlasa onun 10 misli maaş alır” ifadelerini kullandı.

FED BAŞKANI’NIN MAAŞI AYLIK 19 BİN DOLAR

Bunun yanında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın yıllık maaşı ise 2024’te yaklaşık 226 bin 300 dolar olarak ödeniyor. Bu da aylık olarak 18.858 dolara denk geliyor. 2018’den bu yana Paranın Patronu unvanını devam ettiren Powell’ın özel sektör kazançları ve kamu hizmeti kariyerini birleştirerek 2024 yılında tahmini 50 milyon dolarlık net serveti olduğu ifade ediliyor.

“EVRENSEL OLARAK DOĞRU MAAŞ’

Fed Başkanı Powel ile Karahan’ın maaşını kıyaslayan Altaylı, “Hemen hemen bizimkinin maaşı ile yakın. Ama Türkiye’de memurlar Amerikan memurları ile aynı maaşı mı alıyor? Mesele orada. Evet bu maaş Merkez Bankası başkanı için çok değil. Fed Merkez Bankası Başkanı da o göreve gelmeden evvel muhtemelen senede 10-15 milyon dolar para kazanıyordu. O göreve gelince maaşı düştü ama Fed Başkanı oldu. Bazı işler var ki öyledir, Merkez Bankası Başkanlığı da bence öyledir. O yüzden azı çoğu olmaz ama evrensel olarak doğru maaş” yorumunu yaptı.

Öte yandan Merkez Bankası başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan’ın 454 bin lira olan maaşları da yaklaşık 52’şer bin lira artarak yaklaşık 506 bin lira oldu.

Kaynak: Haber Merkezi