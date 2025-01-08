Çiftçilerin Tarım Sigortası Maliyetine Destek: Yüzde 10 İndirim Yapıldı

TARSİM uygulamaları, her yıl üreticilerin ihtiyaçları da dikkate alınarak genişletiliyor. Bu kapsamda, 2025 yılı için tarım sigortaları kapsamında bir dizi yenilik ve indirim devreye alındı. Bu yıl söz konusu sigortaların tamamında, yüzde 10 tarımsal üretim planlaması indirimi ve birinci derece tarımsal örgüt belgesi almaya hak kazanmış tarımsal birlik ve kooperatiflere üye üreticiler için yüzde 5 üyelik indirimi uygulanacak.

Bitkisel ürün sigortasında yüzde 5 olarak uygulanan sözleşmeli üretim indirimi yüzde 15'e çıkarıldı. Su kısıtı olan bölgelerde belirlenen kriterlere uygun üretim yapan üreticilerin tarım sigortasına, poliçe primi üzerinden yüzde 10 su kısıtı desteği indirimi yapıldı. Tarla ürünleri, sebzeler, fidanlar ve çilekte "geyik zararı" da teminat altına alındı. Patateste yapraklanma döneminde don zararı ile mantar ürünü de teminat kapsamına girdi. Köy Bazlı Verim Sigortası'nda devlet prim desteği yüzde 60'tan yüzde 70'e çıkarıldı. Yağlık ayçiçeği bu sigortada teminat kapsamına dahil edildi.

SERA SİGORTALARI

Sera sigortalarında, 5. risk kategorisinde olan seralara fırtına teminatı da eklendi. Seralarda yapılan risk inceleme çalışmalarına esas ölçüm toleransı, Bakanlık kayıt sistemlerinde bulunan sera alanının en çok yüzde 10'u olarak kabul edildi.

Gelir Koruma Sigortası'nda buğdaydan sonra arpa da kapsama alındı. Ayrıca, yüzde 10'ar üretim planlaması ve su kısıtı desteği indirimleri yapılırken, sözleşmeli üretim indirimi yüzde 15'e yükseltildi.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda da poliçe primi üzerinden yüzde 10 üretim planlaması indirimi uygulanırken, yüzde 5 olarak uygulanan sözleşmeli üretim indirimi yüzde 10'a çıkarıldı. Sigorta tarifelerinde uygulanan arilik indirimi yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. 20 ay ve üzeri dişi süt sığırları için yüzde 15 arilik indirimi yapıldı ve tarifeye yavru atma teminatı eklendi.

Damızlıklar, süt sığırları ve mandalarda sigortalanma süresi 7'den 9 yaşına çıkarıldı.

Büyükbaş hayvanlarda sadece geniş kapsamlı tarifelerde yüzde 15 olarak uygulanan 1-30 baş ölçekli işletme indirimi, 20 ay ve üzeri süt sığırlarına ilişkin tarifede de uygulanacak.

Birinci derece tarımsal amaçlı örgütlerde toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde uygulanacak indirim oranlarındaki hayvan sayısı aralıkları düşürülerek yetiştiriciler lehine revize edildi.

Ayrıca, 20 ay ve üzeri süt sığırları için devlet prim desteği oranı yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltildi.

KÜÇÜKBAŞ SİGORTALARI

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda yüzde 5 olarak uygulanan sözleşmeli üretim indirimi yüzde 10'a çıkarıldı. Sigortalarda geniş kapsamlı tarifelerde uygulanan arilik indirimi yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Bu kapsamda 12 ay ve üzeri dişi hayvanlar için yüzde 15 arilik indirimi devreye alındı.

Küçükbaş hayvanlara yönelik de tarımsal amaçlı örgütlerde toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde uygulanacak indirim oranlarındaki hayvan sayısı aralıkları düşürüldü.

İPEK BÖCEKÇİLİĞİ DE DESTEKLERE DAHİL EDİLDİ

İpek Böcekçiliği Sigortası bu yıl ilk defa devlet destekli tarım sigortaları branşlarına dahil edildi.

Bakanlık sistemine kayıtlı tabla, kerevet ve yer beslemesi şeklinde beslenen tohum, larva (tırtıl), ipek böcekleri ve kozalarında, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, sel ve su baskını riskleri nedeniyle meydana gelen zararlar teminat kapsamına alındı. Ayrıca, yüzde 10 sözleşmeli üretim indirimi getirildi.

Öte yandan kümes hayvanları ve su ürünlerinde hayat ve arıcılık sigortalarının uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Kaynak: AA