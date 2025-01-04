Hakan Kara Türkiye’deki Enflasyonu Starbucks ve Portekiz Örneğiyle Anlattı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 2023 ve 2025 yıllarındaki latte (sütlü kahve) fiyatının Portekiz ve Türkiye’de yaşadığı değişimi ve Türkiye’deki enflasyonun geldiği boyutu açıkça ortaya koydu.

ÜNLÜ KAHVE ZİNCİRİ FİYATLARINA ZAM YAPMIŞTI

Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan uluslararası kahve zinciri Starbucks 2025 yılına zam yaparak girdi. Dünya genelinde de yaşanan iklim krizi nedeniyle kahve fiyatlarında yükseliş göstermişti. Öte yandan küresel artışın yarattığı etkiyle birlikte Türkiye’deki maliyetler gerekçe gösterilerek ekstra zamlar yapıldı.



TÜİK verilerine göre Türkiye’de enflasyonda düşüş eğilimi görülse de enflasyon halen yüzde 44 seviyelerinde devam ediyor.

PORTEKİZ’DE FİYAT DEĞİŞMEDİ

Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla enflasyonun Türkiye’deki fiyatlara etkisini gözler önüne sererken, vatandaşın alım gücündeki düşüşü de ortaya koydu.

Kara, yaptığı paylaşımda 2023 yılı başında Starbucks’taki sütlü kahve fiyatını 3,6 dolar olduğunu belirtirken, aynı dönemde Türkiye’deki ürünün fiyatı ise 1,3 dolar olduğunu belirtti.

2025 yılına girdiğimiz şu günlerde ise sütlü kahvenin fiyatı Portekiz’de halen 3,6 dolarken Türkiye’deki fiyatı ise 4,1 dolara yükseldi.