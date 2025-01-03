Starbucks'a Sessiz Sedasız Zam Geldi: Küçük Boy Kahvenin Fiyatı Dudak Uçuklattı
Yeni yılın gelmesinin ardından iğneden ipliğe pek çok ürüne peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak ünlü kahve zinciri Starbucks, bugünden itibaren Türkiye’deki kahve fiyatlarına yüzde 36 oranında zam yaptığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, bugünden itibaren Türkiye’deki kahve fiyatlarına sessiz sedasız zam yaptı. Yapılan zammın ardından kahvelerin fiyatında yaklaşık yüzde 36 oranında artış yaşandı.
Zamlı tarifeye göre, en uygun fiyatlı ürün olan küçük boy filtre kahve 115 TL’ye yükseldi. Orta boy kahve 125 TL, büyük boy kahve ise 140 TL’den satılmaya başlandı. Starbucks’ın bu fiyat artışı, son dönemde Türkiye'de birçok sektörde görülen zam dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.