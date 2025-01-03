Starbucks'a Sessiz Sedasız Zam Geldi: Küçük Boy Kahvenin Fiyatı Dudak Uçuklattı

Zamlı tarifeye göre, en uygun fiyatlı ürün olan küçük boy filtre kahve 115 TL’ye yükseldi. Orta boy kahve 125 TL, büyük boy kahve ise 140 TL’den satılmaya başlandı. Starbucks’ın bu fiyat artışı, son dönemde Türkiye'de birçok sektörde görülen zam dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.