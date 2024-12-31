Hakan Kara: Çok Sert Düşüş Olacak
Asgari ücrete yapılan 22 bin 104 TL'lik zam sonrası tartışmalar devam ederken, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’dan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Kara, 2025 yılında uygulamaya giren asgari ücretin, yılın ilk aylarında Türk-İş’in açlık sınırının altında kalacağını belirtti. Kara, asgari ücretin artışı ile ilgili yaptığı hesaplamalarını sosyal medya üzerinden paylaştı.
DÜŞÜŞ OLACAK
Kara, 2025 yılı için 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye çıkarılan asgari ücretin, yılın ilk aylarında açlık sınırının altına düşeceğini ifade etti. Kara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Mart ayından itibaren asgari ücret yine açlık sınırının altına düşecek. (Açlık sınırının 2025’te her ay yüzde 2 artacağını varsaydım.)”
AKARYAKITA ÖTV ARTIŞI VE ENFLASYON
Öte yandan Prof. Dr. Kara, akaryakıtta uygulanan ÖTV artışıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
Akaryakıt fiyatlarına yapılan yüzde 8 yerine yüzde 6'lık artışın, enflasyonu dolaylı etkilerle birlikte 0,2 puan düşüreceğini belirtti.
Ayrıca, yeniden değerleme oranının yüzde 44 yerine yüzde 25 olarak belirlenmesinin enflasyon üzerindeki doğrudan etkisinin daha sınırlı, ancak psikolojik etkisinin daha güçlü olacağına dikkat çekti.