Hakan Kara: Çok Sert Düşüş Olacak

DÜŞÜŞ OLACAK

Kara, 2025 yılı için 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye çıkarılan asgari ücretin, yılın ilk aylarında açlık sınırının altına düşeceğini ifade etti. Kara, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Mart ayından itibaren asgari ücret yine açlık sınırının altına düşecek. (Açlık sınırının 2025’te her ay yüzde 2 artacağını varsaydım.)”