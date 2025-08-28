Gram Uçtu! Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altının gram fiyatı dünü, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 4 bin 482 liradan kapattı. Yeni işlem gününe sakin başlayan gram altın, kısa süre içinde 4 bin 497 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı.

KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Uluslararası piyasalarda ise ons altın yüzde 0,3 oranında artış kaydederek 3 bin 400 dolar barajını geçti. Uzmanların kritik eşik olarak gördüğü bu seviyenin aşılmasıyla ons altın şu an 3 bin 406 dolardan alıcı buluyor. Böylece ons fiyatı, 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini test etmiş oldu.

Altın rekor üstüne rekor kırıyor

Ekonomistler, küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, ons altının yönünü belirleyen en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Analistler, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini öngörüyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası ve küresel enflasyon görünümü, yatırımcıların altın tercihinde belirleyici faktörler arasında sayılıyor.

GRAM UÇTU

Gram altın fiyatı gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Gram altında 4 bin 500 TL kısa vadeli direnç noktası olarak görülüyor.

Çeyrek altın 7.363 liradan işlem görürken, cumhuriyet altını 29.316 liraya yükseldi. Tam altın 29.296 lira, gremse altın ise 73.466 lira seviyelerinden satılıyor.

