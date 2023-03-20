Gözler ABD'de: Dolar/TL'de tedirgin Fed bekleyişi!

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinde hafta sonu yoğun mesai yaşanırken, İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in, kriz yaşayan Credit Suisse'i 3 milyar İsviçre frangına (3,3 milyar dolar) satın alacağı duyuruldu.

Küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları öncesi yatırımcılar temkinli davranmaya başladı.

SWAP HATTI DÜZENLEMESİ YAPILDI

Öte yandan, Fed ve 5 büyük merkez bankasından yapılan ortak açıklamada, var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığı bildirildi.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 19,0180'den işlem görüyor.

Cuma günü, en düşük 18,9880, en yüksek 19,0444'ü gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,0190'dan tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dolar endeksi ise, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,9 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0650 seviyelerinden alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem