Emeklilerden hükümete 'bayram ikramiyesi' çağrısı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istedi.

Emeklilerden hükümete 'bayram ikramiyesi' çağrısı

Ergün, TÜED olarak emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi için uzunca bir süre mücadele yürüttüklerini, bu mücadelelerinin 2018 yılında emeklilere 1000'er lira ikramiye verilmesiyle başarıya ulaştığını söyledi. Bayram ikramiyelerinin 2021 yılında yüzde 10 artırılarak 1100 liraya yükseltildiğini anımsatan Ergün, şöyle konuştu:

"Derneğimizin Araştırma Merkezinin yaptığı çalışmaya göre, 2018 yılında 2 bin 20 lira olan asgari ücretin yarısına gelen bayram ikramiyesi günümüzde 8 bin 506 lira olan asgari ücretin yüzde 12,93'üne denk geliyor. Görüleceği gibi asgari ücret üzerinden kıyaslama yaparsak, 2018'deki oranı dikkate aldığımızda 8 bin 506 liranın yarısı bayram ikramiyesi olarak belirlenseydi bugünkü tutar 4 bin 253 lira olacaktı."

"MİLYONLARCA EMEKLİ HÜKÜMETTEN MÜJDE BEKLİYOR"

Emekli ikramiyelerinin son yıllardaki yüksek enflasyon karşısında ciddi oranda eridiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Tüm emekli aylıkları yıllar içerisinde enflasyon oranında arttı. En düşük emekli aylıkları da buna bağlı olarak bir şekilde düzenlendi. Bu artışlara rağmen, bayram ikramiyeleri 2021'deki yüzde 10'luk artış dışında yerinde saydı. 2018'de 1000 lirayla yaklaşık üç çeyrek altın alınırken, bugün 1100 liraya bir gram altın dahi alınamıyor. Sosyal devlet açısından bakılarak en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liranın bütün emeklilere bayram ikramiyesi olarak verilmesini istiyoruz."

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, bayram ikramiyesinin 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin en düşük aylık alan milyonlarca emekliye rahat bir nefes aldıracağını ifade ederek, "En düşük emekli aylığı miktarının, uygulanan asgari ücretin yaklaşık yarısına denk geldiği dikkate alındığında bu adımın atılması sosyal devletin bir gereğidir. Milyonlarca emekli hükümetten bu yönde bir müjde bekliyor." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
emekli maaşı
Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç... Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç...
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık bazı ürünlerin lisanslarını uzattı Bakanlık bazı ürünlerin lisanslarını uzattı
Kanal D'nin Yargı dizisinde kriz bitmiyor! Yeni oyuncu giriş yaptı Kanal D'nin Yargı dizisinde kriz bitmiyor! Yeni oyuncu giriş yaptı
Fitch'ten Türkiye kararı: Teyit etti! Fitch'ten Türkiye kararı!
CHP'li Ahmet Akın: Zamları yaparken bahane ettikleri Avrupa fiyatları yüzde 90 düştü, Türkiye'de faturalar tek bir kuruş bile inmedi CHP'li Ahmet Akın: Avrupa fiyatları yüzde 90 düştü, Türkiye'de faturalar tek bir kuruş bile inmedi
Ramazan ayı öncesi hurma fiyatları netleşmeye başladı! Hurma fiyatları netleşmeye başladı!
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı Selçuk Geçer, altın için rekor tahminini açıkladı
Yapay zekaya seçim sonuçları soruldu: 'İkinci tura kalıyor, kazanan Kılıçdaroğlu' 'İkinci tura kalıyor, kazanan Kılıçdaroğlu'
Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: 'Sonuçları çarşamba günü aldım' Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı
6 büyük anket şirketinin sonuçları: Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışında kim önde? Erdoğan - Kılıçdaroğlu yarışında kim önde?
Cumhur'un seçim stratejileri: İttifaka giren partilere kaç milletvekili verilecek? Cumhur'un seçim stratejileri: İttifaka giren partilere kaç milletvekili verilecek?