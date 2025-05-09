Google'dan Dev Yatırım! 3 Tesis İçin Ortaklığa Hazırlanıyor

Nükleer enerji, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm olarak yeniden gündeme taşındı. Son olarak, Google bu alandaki yatırımlarını büyüterek nükleer enerjiyi stratejik bir çözüm haline getirdi.

Veri merkezlerinin yüksek enerji talebini karşılamak amacıyla geçtiğimiz yıl Kairos Power ile küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda anlaşmaya varan Google, bu iş birliğiyle 500 megavatlık bir nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı hedeflemişti. Bu adım, teknoloji şirketinin enerji stratejisini nükleer eksende yeniden şekillendirdiğini gösteriyordu.

GOOGLE'DAN YENİ HAMLE

Google şimdi de, ABD'de üç yeni nükleer enerji tesisi kurmak amacıyla Elementl Power ile stratejik bir iş birliğine gittiğini duyurdu. Bu ortaklık kapsamında, her biri 600 megavat kapasiteli üç farklı tesisin kurulması planlanıyor. Şirketin projeye ne kadar yatırım yapacağı ya da tesislerin tam olarak nerede yer alacağı henüz açıklanmadı. Ancak Elementl Power’ın 2035 yılına kadar toplamda 10 gigawatt’lık bir kurulu güce ulaşma hedefi bulunuyor.

Google'ın nükleer enerjiye yönelimi yalnızca kendi enerji ihtiyacını karşılamaya değil, aynı zamanda daha yeşil ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı oluşturmaya da hizmet ediyor.

SİLİKON VADİSİ'NDE NÜKLEER ENERJİ ADIMI

Google’ın attığı bu adım, Silikon Vadisi'ndeki genel trendin de bir parçası. Amazon, Microsoft ve Meta gibi diğer teknoloji devleri de nükleer enerjiye yönelmiş durumda. Bu şirketlerin attığı adımlar, veri merkezlerinin karbon ayak izini azaltmak ve uzun vadede enerji güvenliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Tüm bu gelişmeler, yapay zekanın geleceğiyle birlikte enerji sektörünün de köklü biçimde dönüşeceğini gösteriyor. Nükleer enerjiye olan ilginin artmasıyla, önümüzdeki yıllarda hem çevresel sürdürülebilirlik hem de enerji arzı açısından yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi