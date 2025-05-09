Ünlü Kuruyemiş Markasında Skandal: Avuç Avuç Yeniyordu! Marketlerde Satışı Yasaklandı

ABD’de satılan “Organik Jumbo Kabak Çekirdeği” ürününde salmonella bakterisi tespit edilme ihtimali nedeniyle ürün acil olarak market raflarından toplatıldı, üretim geçici olarak durduruldu.

Ünlü Kuruyemiş Markasında Skandal: Avuç Avuç Yeniyordu! Marketlerde Satışı Yasaklandı

ABD’de popüler sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alan “Organik Jumbo Kabak Çekirdeği” ürünü, salmonella kontaminasyonu riski nedeniyle acil olarak piyasadan geri çekiliyor. Yetkililer, tüketici sağlığını tehlikeye atabilecek bu durum karşısında vakit kaybetmeden harekete geçti.
Advantage Health Matters şirketi tarafından satışa sunulan ve 8 onsluk paketlerde raflarda yer alan ürünle ilgili yapılan açıklamada, salmonella bakterisine maruz kalma ihtimalinin bulunması sebebiyle ürünün toplatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Ünlü Kuruyemiş Markasında Skandal: Avuç Avuç Yeniyordu! Marketlerde Satışı Yasaklandı - Resim : 1

SALMONELLA BAKTERİSİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar için ciddi sağlık tehdidi oluşturan salmonella bakterisi yüksek ateş, ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. İleri vakalarda ise enfeksiyon kana karışarak hayati risk oluşturabiliyor.

ÜRETİM DURDU, MARKETTE SATIŞI YASAKLANDI

Ünlü Kuruyemiş Markasında Skandal: Avuç Avuç Yeniyordu! Marketlerde Satışı Yasaklandı - Resim : 2

Riskli ürün tespitinin ardından firma, üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı ve detaylı bir soruşturma başlattı. Yapılacak analizlerle kontaminasyonun kaynağı belirlenmeye çalışılırken, şirket tüketicilere önemli bir uyarıda bulundu.
Geri çağırma kapsamında, 8 onsluk paketlerde satılan söz konusu ürünün satın alındığı marketlere iade edilmesi gerektiği belirtilirken, tüketicilere tam ücret iadesi yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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