Bingöl'ün İki Tekstil Şirketine Konkordato Süresi Uzatıldı

Bingöl’de faaliyet gösteren Lin Tekstil ve Sancak12 Tekstil için mahkemeden konkordato süresine ilişkin önemli bir karar çıktı. İki şirketin geçici mühlet süresi 2 ay daha uzatıldı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Bingöl'ün İki Tekstil Şirketine Konkordato Süresi Uzatıldı

Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatıyla aldığı kararla, Lin Tekstil İnşaat Otomotiv Gıda Turizm Enerji Hayvancılık Ticaret Sanayi Limited Şirketi ile Sancak12 Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi için 24 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 aylık geçici mühlet uzatılmasına hükmetti. Mahkeme kararı kapsamında şirket ortakları Elanur Yeşil ve Umut Tüker de bu süreçte davacı sıfatıyla yer aldı.

KOMİSER ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinin başarısının değerlendirilebilmesi için davacıların sunduğu alacak tablosu ve borç durumunu dikkate alarak iki kişiyi geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Mali Müşavir Cevat Çiftçi ile Hukukçu Bilirkişi Avukat Cevat İshakoğlu, süreci yakından takip edecek.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI TANINDI

Kararla birlikte alacaklılara önemli bir hak tanındı. İlan tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçeyle mahkemeye başvuran alacaklılar, konkordato sürecine itiraz ederek konkordato talebinin reddini isteyebilecek. Mahkeme, alacaklıların itirazlarını delilleriyle sunmalarını şart koştu.

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