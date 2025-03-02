Gıda Fiyatlarında Rekor: 11 Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Gıda enflasyonu 11 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Gıda Fiyatlarında Rekor: 11 Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. İğneden ipliğe her ürüne zam gelirken alım gücü her geçen gün düşüyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), şubat ayına ilişkin gıda fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE), aylık bazda yüzde 3,70 oranında yükselerek, Mart 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gıda Fiyatlarında Rekor: 11 Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Resim : 1

Özellikle taze meyve ve sebze kategorisinde fiyat hareketliliği dikkat çekti. Şubat ayında karnabahar, kıvırcık ve kırmızı lahana fiyatları düşerken, nar, kabak ve portakal fiyatlarında sert yükselişler yaşandı.

Taze meyve ve sebzenin dışındaki ürünlerde ise balık, kağıtlı şeker ve yufka fiyatlarında en yüksek artışlar kaydedildi.

Gıda Fiyatlarında Rekor: 11 Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Resim : 2

İSTANBUL'UN ZAM ŞAMPİYONU

Öte yandan geçtiğimiz gün İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un şubat ayı enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da 207 ürünün fiyatı artarken sadece 30 ürünün fiyatı azaldı.

Gıda Fiyatlarında Rekor: 11 Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Resim : 3

Verilere göre İstanbul’da şubat ayında en çok taze fasulye pahalandı. En çok ucuzlayan ürün ise karnabahar oldu.

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