GİB, 'Yıllık Gelir Vergisi'nin verilme süresinin uzatıldığını açıldı

Gelir İdaresi Başkanlı (GİB), 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait 'Yıllık Gelir Vergisi' beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

GİB, 'Yıllık Gelir Vergisi'nin verilme süresinin uzatıldığını açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.

Ayrıca, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin de 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebileceği belirtildi.

Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebileceği duyuruldu.

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