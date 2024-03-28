SGK, promosyon ödemesi için 19 banka ile protokol imzaladı

SGK, emekli aylığı alan vatandaşların promosyon ödemelerinin 8 bin ila 12 bin lira arasında artırıldığını hatırlatarak, promosyon ödemesi için anlaşmaya varılan bankaları açıkladı.

Ayrıca ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi verileceği belirtilerek, emeklilerin ve hak sahiplerinin bu promosyonlardan yararlanabilmek için bankalara başvurmalarının gerekliliği vurgulandı.

Emeklilere promosyon ödemesi protokol imzalanan bankalar şunlar:

"Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Denizbank A.Ş, Fibabanka A.Ş, ING Bank A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Odea Bank A.Ş, QNB Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Turkish Bank A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş."