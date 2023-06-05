Türk şirketin tamamını satın aldılar

Getir'in kurucusu Nazım Salur, Trendyol, Hepsiburada gibi sitelerin rakibi e-ticaret platformu olan n11’in hisselerini tamamını satın aldıklarını açıkladı.

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Türk şirketin tamamını satın aldılar

Getir, elinde bulundurduğu n11'in yüzde 33 hissesinin yanı sıra diğer hisseleri de satın alarak büyümesini sürdürdü. Bu önemli gelişmeyi Getir'in kurucusu Nazım Salur, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Salur, "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık. n11'i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11yakında" ifadelerine yer verdi.

Nazım Salur kimdir?

Nazım Salur, Türk girişimci ve Getir'in kurucusudur. 1982 doğumlu olan Salur, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Getir, 2015 yılında Nazım Salur tarafından kurulan bir online market platformudur. Getir, mobil uygulama üzerinden kullanıcılara hızlı ve pratik bir şekilde market ürünleri, temel ihtiyaçlar ve yiyecek içecek ürünleri gibi birçok ürünü kapılarına kadar ulaştırmaktadır. Getir, Türkiye'nin yanı sıra yurtdışında da faaliyet göstermektedir ve hızla büyüyen bir şirket olarak dikkat çekmektedir. Nazım Salur, girişimcilik ve inovasyon alanında önemli bir isim olarak tanınmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem

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