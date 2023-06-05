İş yeri kira zammı oranı belli oldu!

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

KİRA ZAMMI ORANI BELLİ OLDU

Bu gelişmeler sonrası Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 63,72 oldu.

Böylece iş yerleri kiraları için bu ay tavan zam oranı yüzde 63,72 olarak uygulanabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem