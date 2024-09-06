Getir için Rekabet Kurulu'na Başvuru

Abu Dabi merkezli yatırım şirketi Mubadala, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret devi Getir'in tamamını almak için harekete geçti.

Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün nihai olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi içini Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

250 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Getir, haziran ayında 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurmuştu. Yatırım ile birlikte şirket, stratejik bir yeniden yapılanmaya gitti.

İki ayrı gruba ayrılan şirkette ilk grup Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanıyor. İkinci grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek.

Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip.