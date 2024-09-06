Özgür Demirtaş, Tarih Vererek Uyardı: En Kötüsünü Henüz Görmedik

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan OVP'nin ayrıntıları belli oldu. OVP'de büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 3,5'a indi. Enflasyon beklentileri ise yükseldi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yaptığı ilk değerlendirmede “Orta Vadeli Plan’da çok facia hatalar var” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikasının doğru yolda olduğunu belirtirken, hükümetin mali politikasının eksik, şeffaflığın eksik, tasarruf ve yapısal reformların eksik olduğunu vurguladı.

'EN KÖTÜSÜNÜ HENÜZ GÖRMEDİK'

Özgür Demirtaş Türkiye ekonomisine yönelik yorumlarına ise şöyle devam etti.

"Banka takipleri artıyor. Zombi şirketler zorda. En kötüsünü henüz görmedik. Sonbahardan kışa geçerken zincirleme batış ve işten çıkarmalar göreceğiz. Tüm bunların sabesi Nas ekonomi politikası."