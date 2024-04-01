Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Vergi beyannamesi verme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisinde beyanname verme döneminin başladığını duyurdu. Duyuruya göre, son tarih 30 Nisan.

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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Vergi beyannamesi verme dönemi başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023 hesap dönemine ilişkin beyanname verme döneminin başladığını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, mükellefler, 2023 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, 30 Nisan'a kadar Dijital Vergi Dairesi (https://dijital.gib.gov.tr/portal/login ) üzerinden elektronik ortamda verebilecek.

KURUMLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Tahakkuk eden kurumlar vergisi ödemeleri de söz konusu dönemde Dijital Vergi Dairesi'nden veya GİB Mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı banka/kredi kartları aracılığıyla yapılabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Vergi beyannamesi verme dönemi başladı - Resim : 1

Mükellefler, ayrıca ödemelerini anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet, telefon ve mobil bankacılık) ve PTT iş yerlerinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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