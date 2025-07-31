Köyde Altın Heyecanı: Su Seviyesi Düşünce Ortaya Çıktı! Herkes Altın Toplamaya Koştu

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Suriye'nin Rakka kentine bağlı El Buhamid köyü, son günlerde ilginç bir olayla gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan "Fırat kıyısında altın bulundu" iddiaları üzerine çok sayıda köylü, zengin olma hayaliyle nehir kıyılarına akın etti. Ancak yapılan incelemelerde, altın zannedilen maddenin aslında pirit olduğu ortaya çıktı.

ALTIN SÖYLENTİSİ KÖYÜ AYAĞA KALDIRDI

Baladi News'in aktardığına göre, söylentinin yayılmasıyla birlikte köydeki gençler başta olmak üzere birçok kişi, kazma kürekle Fırat Nehri’nin kenarına giderek toprak ve taşlar arasında "altın" aramaya başladı. Köyün ileri gelenlerinden Muhammed Ebu Salih el-Tıyavi, halk arasında hızla yayılan bu bilgiye inananların kontrolsüzce arama yaptığını belirtti.

PARILTISIYLA YANILTTI! ALTIN DEĞİL, PİRİT ÇIKTI

Nehir kenarında bulunan parlak sarı taşların aslında "pirit" olduğu anlaşıldı. Altına benzer görüntüsü nedeniyle "yaldızlı altın" olarak da bilinen bu mineral, gerçekte ekonomik değeri düşük bir madde. Fırat Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle birlikte pirit içeren kayaçların yüzeye çıkması, bu yanılsamaya neden oldu.

PİRİT NEDİR? İÇİNDE ALTIN VAR MI?

Demir sülfür bileşiğinden oluşan pirit, parlak sarı rengi ve ince yapısıyla çoğu zaman altınla karıştırılıyor. Ancak altının aksine daha sert bir yapıya sahip olan bu mineral, çekiçle kırıldığında cam gibi dağılır ve değerli değildir. Sülfürik asit üretiminde kullanılan pirit, genellikle tortul ve başkalaşım kayaçlarında görülür, su yolları boyunca taşınabilir.

Altınla benzer koşullarda oluşabilmesi nedeniyle pirit, bazen gerçek altının habercisi olarak da değerlendirilse de, El Buhamid köyündeki aramalar sonucunda altına rastlanmadı.

Kaynak: AA