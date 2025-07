Ünlü Beton Firması İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Liderdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Göz Beton’un yaptığı başvuruyu değerlendirerek şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süre zarfında firma, faaliyetlerini sürdürebilecek ve mali yapısını toparlamaya çalışacak.

BİRDEN FAZLA ŞİRKET AYNI ZAMANDA BAŞVURDU

Konkordato talebinde yalnızca Göz Beton değil, şirketin bağlantılı olduğu diğer firmalar da yer aldı. Mahkeme kayıtlarına göre; Göz Mimarlık ve İnşaat A.Ş., CG Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BRH Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti., Kurna Taş Ocağı İşletmeciliği Ltd. Şti., MCG Film Medya A.Ş. ile iş insanı Mahmut Cüneyt Göz ortak başvuru yaptı.

KOMİSER HEYETİ GÖREVE BAŞLADI

Mahkeme, geçici mühlet kararının ardından süreci denetlemek üzere üç kişilik bir konkordato komiser heyeti atadı. Heyet, şirketin mali tablolarını ve ödeme planlarını inceleyerek rapor hazırlayacak. Konuya ilişkin duruşmanın ise 15 Ekim 2025 tarihinde saat 15.30’da yapılacağı açıklandı.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI TANINDI

Mahkeme kararında, konkordato ilanının ardından alacaklıların itiraz haklarını kullanabilmeleri için gazetede yayımlanacak tarihten itibaren yedi günlük süre tanındı. Bu süre içinde, konkordato şartlarının oluşmadığını düşünen alacaklılar, gerekçeli itirazlarını delilleriyle birlikte mahkemeye sunabilecek.

ANADOLU YAKASI'NA HAZIR BETON SAĞLIYORDU

Ümraniye’deki santral tesislerinden Kadıköy, Üsküdar, Beykoz, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Çekmeköy gibi birçok ilçeye beton tedariği sağlayan Göz Beton’un mali darboğaza girmesi, inşaat sektöründe yankı uyandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi