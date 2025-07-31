Kredi Kartı Borcu Olanlara Nefes Aldıracak Karar: Ödenecek Tutar Değişti! Yarından İtibaren Geçerli

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Türkiye’de milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren faiz düzenlemesi 1 Ağustos 2025 itibarıyla devreye giriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan yeni oranlar kapsamında, kart limitine göre uygulanan faiz oranlarında indirime gidildi.

FAİZ ORANLARINA YENİ AYAR

Düşük limitli kartlar için faiz oranı sabit kalırken, orta ve yüksek limitli kartlarda oranlar aşağı çekildi.

25 bin TL’ye kadar olan bireysel kredi kartlarında akdi faiz oranı yüzde 3,50 seviyesinde kaldı.

25 bin TL ile 150 bin TL arası borcu olan kartlarda faiz oranı yüzde 4,25’ten 4,00 seviyesine indirildi.

150 bin TL üzeri bireysel ve tüm kurumsal kartlar için faiz oranı ise yüzde 4,75’ten 4,50’ye düşürüldü.

GECİKME FAİZLERİNDE DE GERİLEME VAR

Kart borcunu zamanında ödeyemeyenler için uygulanan gecikme faiz oranlarında da değişikliğe gidildi.

25 bin TL altındaki kartlar için gecikme faizi yüzde 3,80 ile sabit tutuldu.

25 bin - 150 bin TL aralığında ise oran yüzde 4,55’ten 4,30’a indirildi.

150 bin TL üzerindeki bireysel ve kurumsal kartlarda gecikme faizi yüzde 5,05’ten 4,80’e çekildi.

NAKİT AVANS VE KMH’DE DE ORANLAR DÜŞTÜ

Kredi kartlarından çekilen nakit avanslar ile kredili mevduat hesabı (KMH) işlemlerinde de faizler geriledi.

Nakit avans ve KMH için akdi faiz oranı yüzde 5’ten 4,75’e,

Gecikme faizi ise yüzde 5,30’dan 5,05’e düştü.

DÖVİZLE YAPILAN KART İŞLEMLERİNE DE İNDİRİM GELDİ

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanan faizlerde de düşüş yaşandı:

Azami akdi faiz oranı yüzde 3,50’den 3,33’e,

Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,80’den 3,63’e indirildi.

25 BİN TL NAKİT AVANSIN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Yeni faiz oranlarına göre kredi kartından 25 bin TL nakit avans çekilirse:

3 taksitli ödeme planında aylık ödeme yaklaşık 9.383 TL, toplam geri ödeme 28.149 TL oluyor.

6 taksitli ödeme planında ise aylık ödeme 5.112 TL, toplamda 30.672 TL geri ödeniyor.

Bu hesaplamalara göre, 3 ayda yaklaşık 3.149 TL, 6 ayda ise 5.672 TL faiz ödenmiş oluyor.

Yeni oranlar yarından itibaren geçerli olacak. Kredi kartı kullanan tüketicilerin, borç yapılandırması ya da nakit avans kullanımı planlarken bu güncellenmiş oranları dikkate alması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi