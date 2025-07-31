Uygulama Kalktı, Fiyat Fırladı: Ucuz Dönem Kısa Sürdü! O Kararın Ardından Etiketler Apar Topar Değişti
İhracata getirilen fon kesintisinin kaldırılmasıyla yumurta fiyatları yeniden tırmanışa geçti. Marketlerde 90 liraya satılan 30’lu koli yumurta, kısa sürede 170 liraya kadar yükseldi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yumurta fiyatları yeniden yükselişe geçti. İhracatı sınırlamak amacıyla uygulanan fon kesintisinin kaldırılması, fiyatlarda artışa neden oldu. Yakın zamana kadar 90 liraya kadar gerileyen 30’lu koli yumurta, son haftalarda 140 ila 170 lira arasında satılmaya başlandı.
FON KESİNTİSİ KALKTI, İHRACATTA HAREKETLİLİK BAŞLADI
2025 yılının ilk çeyreğinde, kuş gribi vakalarının bazı ülkelerde artmasıyla birlikte Türkiye’den yumurta talebi yükselmiş, fiyatlar da 300 liraya kadar çıkmıştı. Fiyatları dengelemek için şubat ayında ihracata kilogram başına 50 cent fon uygulanmaya başlanmış, ardından bu miktar 1 dolara ve son olarak 1,5 dolara çıkarılmıştı.
Mayıs ayında etkisini gösteren fon kesintileriyle birlikte fiyatlar düşüşe geçmiş ve 30’lu koli yumurta haziran ayında 90 liraya kadar gerilemişti. Ancak 24 Temmuz’da alınan kararla, kilogram başına uygulanan 1,5 dolarlık kesinti kaldırıldı. Bu gelişmeyle birlikte ihracat yeniden cazip hale geldi ve özellikle turizm bölgelerinde artan tüketimle birlikte fiyatlar tekrar yükseldi.
YUM-BİR: ENERJİ VE AMBALAJ MALİYETİ DE ARTIYOR
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR), sıcak yaz aylarında yumurtaların korunmasının daha fazla enerji tüketimi gerektirdiğine dikkat çekerek, soğutma giderlerinin marketler için yük oluşturduğunu belirtti. Ayrıca karton ve plastik ambalaj malzemelerindeki artan maliyetin de fiyatlara yansıdığı ifade edildi.
YEREL PAZARLARDA DA ZAM DALGASI
İhracatın yeniden hızlanması, iç piyasada da fiyatların artmasına yol açtı. Afyon’da satılan duble yumurtanın tanesi 3,85 ila 4 liraya yükselirken, geçtiğimiz aylarda bu rakam 3 ila 3,50 TL arasında değişiyordu. Kesintinin kalkmasıyla birlikte sektörün yeniden canlandığı, ancak tüketicinin bu artıştan olumsuz etkilendiği görülüyor.