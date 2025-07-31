Uygulama Kalktı, Fiyat Fırladı: Ucuz Dönem Kısa Sürdü! O Kararın Ardından Etiketler Apar Topar Değişti

Yumurta fiyatları yeniden yükselişe geçti. İhracatı sınırlamak amacıyla uygulanan fon kesintisinin kaldırılması, fiyatlarda artışa neden oldu. Yakın zamana kadar 90 liraya kadar gerileyen 30’lu koli yumurta, son haftalarda 140 ila 170 lira arasında satılmaya başlandı.

FON KESİNTİSİ KALKTI, İHRACATTA HAREKETLİLİK BAŞLADI

2025 yılının ilk çeyreğinde, kuş gribi vakalarının bazı ülkelerde artmasıyla birlikte Türkiye’den yumurta talebi yükselmiş, fiyatlar da 300 liraya kadar çıkmıştı. Fiyatları dengelemek için şubat ayında ihracata kilogram başına 50 cent fon uygulanmaya başlanmış, ardından bu miktar 1 dolara ve son olarak 1,5 dolara çıkarılmıştı.



