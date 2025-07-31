Dış Ticaret Açığı Haziranda da Arttı

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Verilere göre, ihracat yüzde 7,9 oranında artarken, ithalat ise yüzde 15,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamasına göre, ihracat yüzde 7,9 artışla 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat ise yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar oldu.

TÜİK’in verilerinde Ocak-Haziran döneminde ihracatın yüzde 4,1, ithalatın ise yüzde 7,2 artış gösterdiği kaydedildi.

Bu verilere göre, Ocak-Haziran döneminde ihracat 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat ise 180 milyar 845 milyon dolar oldu.

Dış ticaret geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 38,8 artış göstererek 5,89 milyar dolardan, 8,17 milyar dolara çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi