Dış Ticaret Açığı Haziranda da Arttı

Hazirana ilişkin dış ticaret verileri açıklandı. Verilere göre dış ticaret açığı yüzde 38,8 arttı.

Son Güncelleme:
Dış Ticaret Açığı Haziranda da Arttı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Verilere göre, ihracat yüzde 7,9 oranında artarken, ithalat ise yüzde 15,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamasına göre, ihracat yüzde 7,9 artışla 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat ise yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar oldu.

TÜİK’in verilerinde Ocak-Haziran döneminde ihracatın yüzde 4,1, ithalatın ise yüzde 7,2 artış gösterdiği kaydedildi.

Bu verilere göre, Ocak-Haziran döneminde ihracat 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat ise 180 milyar 845 milyon dolar oldu.

Dış ticaret geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 38,8 artış göstererek 5,89 milyar dolardan, 8,17 milyar dolara çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV Zammına İlginç GerekçeHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ÖTV Zammına İlginç GerekçeEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ticaret
Son Güncelleme:
Ünlü Beton Firması İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Liderdi Ünlü Beton Firması İflas Bayrağını Çekti: Sektörde Liderdi
Günün En Şanslı Burcu Açıklandı Günün En Şanslı Burcu Açıklandı
ICRYPEX’in Başkanı Gökalp İçer'in Mal Varlıklarına El Konuldu ICRYPEX’in Başkanı Gökalp İçer'in Mal Varlıklarına El Konuldu
Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar Yalanın Ağzına Yuva Yaptığı Burçlar Açıklandı! Söylemeden Duramıyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Resmi Gazete’de Yayımlandı: Beş Kişinin Mal Varlığı Üzerindeki Dondurma Kararı Kaldırıldı 5 Kritik İsmin Malvarlığı İçin Karar
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu’nda Feci Kaza: Anne Hayatını Kaybetti, Eşi ve 3 Çocuğu Yaralandı
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak, Rüzgar, Toz... Üçü Birden Fena Geliyor
Uygulama Kalktı, Fiyat Fırladı: Ucuz Dönem Kısa Sürdü! O Kararın Ardından Etiketler Apar Topar Değişti Uygulama Kalktı, Fiyat Katlandı! Etiketler Apar Topar Değişti
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Kritik Atamalar: 40'tan Fazla İlin Komutanı Değişti