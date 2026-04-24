Finans Devinden Altın İçin Büyük Revizyon! Tepetaklak Düşürdüler

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeniden kritik bir eşiğe gelmiş durumda. 24 Nisan 2026 itibarıyla ons altın 4.670-4.700 dolar bandında işlem görürken, haftalık bazda yüzde 3 düşüşle zayıf bir performans göstermeye hazırlanıyor.

PETROL VE DOLAR FİYATLARI ALTINI ETKİLİYOR

Altın fiyatlarındaki gerilemede en büyük etkenlerden biri, Orta Doğu’daki gerilimle birlikte yükselen petrol fiyatları oldu. Bu durum enflasyon beklentilerini yükseltirken, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği endişesi altın üzerinde baskı yaratıyor. Güçlenen ABD doları ve artan tahvil getirileri de düşüşe destek oluyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ BELİRSİZLİĞİ BESLİYOR

ABD-İran ilişkilerine dair belirsizlik sürerken, özellikle Hürmüz Boğazı’na yönelik gelişmeler piyasaları yakından etkiliyor. Zaman zaman güvenli liman talebi altını desteklese de kısa vadeli görünümde satış baskısı ağır basıyor.

ORTALAMALARIN ALTINA DÜŞTÜ

Teknik analizlerde altın fiyatı, 50 ve 200 günlük ortalamaların altına sarkarak kısa vadeli düşüş trendine girdi. Fiyatın 4.660 dolar seviyesine doğru geri çekildiği görülürken, aşağı yönlü baskının devam edebileceği belirtiliyor.

DİRENÇ KIRILIRSA DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Analistlerin değerlendirmelerine göre 4.660 doların kırılması halinde 4.580 ve 4.485 seviyelerine çekilme gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.738-4.780 bandı direnç olarak öne çıkıyor. Piyasalar şimdi bu kritik eşikte gelecek yön sinyaline odaklanmış durumda.

FİNANS DEVİNDEN YIL SONU TAHMİNİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Economic Times'a göre finans devi Morgan Stanley ise yeni raporunda 2026 yılı sonu altın tahminini güncelledi. Banka yıl sonu altının ons fiyatı tahminini 5700 dolardan 5200 dolara indirdi.

Kaynak: Haber Merkezi