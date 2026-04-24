Piyasalarda Kritik Sabah: Dolar 45 TL Barajını Yıktı

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ABD-İran hattındaki tıkanıklık, Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırdı. Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 45,02 seviyesini test ederek yatırımcının odağına yerleşti.

Döviz piyasası, Orta Doğu’dan gelen haber akışıyla hareketli bir güne uyandı. Dünü 44,98 seviyesinden kapatan Dolar/TL, yeni güne alıcılı başlayarak psikolojik sınır olan 45 TL’nin üzerine çıktı. Saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 45,0250 seviyesinden işlem gören kur, küresel piyasalardaki belirsizliği fiyatlıyor.

Dövizde son durum şöyle:

  • Euro /TL: Yüzde 0,2 artışla 52,6220 seviyesinden,
  • Sterlin/TL: Yüzde 0,1 yükselişle 60,6580 seviyesinden alıcı buluyor.

GÖZLER ORTA DOĞU VE ABD VERİLERİNDE

Piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında yatan temel sebep, ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerinin çıkmaza girmesi. Orta Doğu’da gerginliğin tırmanmasıyla birlikte "güvenli liman" arayışı, dolar endeksini 98,3 seviyesine taşıyarak son üç haftanın en güçlü haftalık performansına hazırlıyor.

ANALİSTLER NE DIYOR?

Ekonomi kurmayları ve analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takibinde olunacağını vurguluyor. Yurt dışında ise Almanya’dan gelecek Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD’den gelecek Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, piyasaların kısa vadeli yönünü tayin edecek kritik veriler olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA

