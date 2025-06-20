Feribot Ücretlerine Dev Zam! Bugün Yürürlükte: İşte Yeni Feribot Ücret Tarifesi ve Seferleri

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İzmir'de deniz ulaşımında önemli rol oynayan feribot seferlerine zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar doğrultusunda, İZDENİZ tarafından işletilen Üçkuyular-Bostanlı araba vapuru hattındaki ücret artışı 20 Haziran Cuma günü itibarıyla uygulamaya alındı.

FERİBOT ZAMLI TARİFE UYGULAMADA

UKOME'nin kararı doğrultusunda gerçekleştirilen ücret artışıyla birlikte, vatandaşların günlük ulaşımında sıkça tercih ettiği feribot seferlerinin yeni tarifesi resmen yürürlüğe girdi. Zam oranlarıyla ilgili detaylar kamuoyuyla paylaşılırken, aynı zamanda yolcuların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla sefer düzenlemelerinde de değişiklik yapıldı.

PAZAR GÜNLERİ SEFER SAYISI ARTIRILDI

Yapılan düzenlemeyle sadece ücretler değil, sefer sıklıkları da yeniden düzenlendi. Yaz sezonuna girilmesiyle birlikte özellikle hafta sonları Seferihisar, Güzelbahçe, Urla, Mordoğan, Karaburun ve Çeşme gibi yazlık bölgelerden dönen vatandaşların kent içi trafiğe takılmadan ulaşım sağlayabilmesi için pazar günleri yapılan feribot seferlerinin sayısı artırıldı.

Mevcut durumda 19.30-23.00 saatleri arasında yarım saatte bir gerçekleşen seferler, bu saat diliminde 15 dakikada bire düşürüldü. Böylece pazar günü toplam sefer sayısı 44’ten 51’e çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi