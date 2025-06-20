Emlak Piyasasında Sular Durulmuyor: Konut Fiyatlarındaki Artış Enflasyonu Geçti

Merkez Bankası verilerine göre; Konut Fiyat Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında arttı. Böylece reel olarak yüzde 1,53 olarak açıklanan enflasyonun üzerinde kaydedildi. Yıllık bazda ise enflasyon karşısında yüzde 2,3 geriledi.

Emlak Piyasasında Sular Durulmuyor: Konut Fiyatlarındaki Artış Enflasyonu Geçti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini duyurdu. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek için hesaplanan KFE (2023=100) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 182,4'e çıktı. Böylece reel olarak yüzde 1,53 olarak açıklanan enflasyonun üzerinde kaydedildi.

Bunun yanı sıra Konut Fiyat Endeksi, geçtiğimiz ay yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış ise yüzde 2,3 olarak yaşandı.

Emlak Piyasasında Sular Durulmuyor: Konut Fiyatlarındaki Artış Enflasyonu Geçti - Resim : 1

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE FİYAT ARTIŞLARI

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 3,8 ve İzmir'de yüzde 3 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 41,4 ve İzmir'de yüzde 31,1 yükseldi.

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Kaynak: AA

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