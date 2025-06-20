Antalya'nın Gıda Devi Tarihe Karıştı! Avena Gıda Resmen İflas Etti

Konkordato ilan eden Antalya'nın gıda devlerinden Avena Gıda'nın iflasına karar verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Antalya'nın Gıda Devi Tarihe Karıştı! Avena Gıda Resmen İflas Etti
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Antalya’nın önde gelen gıda firmalarından biri olan Avena Gıda için mahkeme iflas kararı verdi. Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada şirketin konkordato talebi reddedildi.

Avena Gıda Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan konkordato davası, Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde 2025/151 esas numarasıyla görüldü. 17 Haziran 2025 tarihli duruşmada alınan kararla birlikte şirketin konkordato talebi reddedildi. Aynı kararda, Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca şirketin iflasına hükmedildi.

Antalya'nın Gıda Devi Tarihe Karıştı! Avena Gıda Resmen İflas Etti - Resim : 1

ŞİRKETİN TASFİYE SÜRECİ BAŞLAYACAK

Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Avena Gıda için alınan iflas kararı, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereği ilan edildi. Bu gelişmeyle birlikte şirketin tasfiye süreci de resmen başlamış oldu.

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