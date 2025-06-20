Kuruşu Kuruşuna Hesaplandı: Vantilatör Elektrik Faturasına Ne Kadar, Kaç TL Yansır?

Serinliğin en ucuz yolu bu olabilir! Günde sadece kuruşlarla çalışan vantilatörün elektrik faturasına etkisi şaşırtacak kadar düşük.

Kuruşu Kuruşuna Hesaplandı: Vantilatör Elektrik Faturasına Ne Kadar, Kaç TL Yansır?
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Yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birlikte serinleme ihtiyacı da hızla artıyor. Ancak klima kullanımı, yüksek enerji tüketimi nedeniyle elektrik faturalarını adeta ikiye katlıyor. Bu nedenle birçok kişi daha ekonomik çözümlere yöneliyor. İşte tam bu noktada vantilatörler, hem uygun fiyatlı hem de düşük elektrik tüketimiyle öne çıkıyor.

VANTİLATÖR Mİ, KLİMA MI? TASARRUFTA FARK YARATIYOR

Klimaların yüksek enerji sarfiyatı ve sürekli çalıştırıldığında fatura üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulduğunda, vantilatörler daha avantajlı bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Peki, bir vantilatörün elektrik tüketimi ne kadar? Günlük ve aylık bazda cüzdanı ne ölçüde etkiliyor?

VANTİLATÖR NE KADAR ELEKTRİK TÜKETİR?

Standart bir vantilatörün elektrik tüketimi modeline ve çalışma hızına göre değişse de genel olarak 40 ile 75 watt arasında değişen bir güç harcar. Günde 8 saat çalışan bir vantilatörün ortalama tüketimi 0,32 kilovatsaat (kWh) olarak hesaplanıyor.

Kuruşu Kuruşuna Hesaplandı: Vantilatör Elektrik Faturasına Ne Kadar, Kaç TL Yansır? - Resim : 1

Türkiye'de 2025 yılı itibarıyla 1 kWh elektriğin ortalama birim fiyatı 1,73 TL civarında. Bu verilerle yapılan hesaplamaya göre bir vantilatörün elektrik maliyeti şöyle:

Günlük Maliyet: 0,55 TL ile 1,40 TL arasında

Aylık Maliyet (30 gün): 16,5 TL ile 42 TL arasında

TÜKETİMİ NELER ETKİLİYOR?

Vantilatörün markası, motor gücü, fan hızı ve kullanım süresi bu hesaplamayı doğrudan etkileyen faktörler arasında. Özellikle turbo modda çalışan veya yüksek watt’lı modeller, standart modellere göre daha fazla elektrik tüketebilir.

EKONOMİK SERİNLİK ARAYANLARA İDEAL

Vantilatörler, düşük enerji tüketimiyle serinliği ekonomik şekilde sağlayan pratik cihazlar arasında yer alıyor. Klima kadar yüksek performans sunmasa da, maliyet ve enerji tasarrufu açısından kullanıcıların beklentisini karşılıyor. Özellikle uzun süreli kullanımda fark yaratan vantilatörler, yaz boyunca serin kalmanın en uygun yollarından biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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