Fenerbahçe'de Başkan Değişimi Sonrası Hisselerde Dalgalanma

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından, kulübün borsada işlem gören hisseleri (FENER) düşüşe geçerken, Koç Holding hisseleri (KCHOL) yatırımcıların ilgisiyle değer kazandı.

FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN OLDU

Genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, kulübün 38. başkanı olarak seçildi ve görevi Ali Koç’tan devraldı. Yaklaşık altı yıl başkanlık yapan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kalarak seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

FENER HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Seçimin ardından Borsa İstanbul’daki ilk işlem gününde FENER hisseleri 13,28 TL seviyesinden açıldı. Gün içinde artan satış baskısıyla hisse fiyatı düşüş göstererek saat 10:19 itibarıyla 12,81 TL’ye kadar geriledi. Hisseler, gün içinde en düşük 12,62 TL, en yüksek ise 13,35 TL seviyelerini gördü. Analistler, yatırımcıların yeni yönetimin atacağı adımları dikkatle izlediğini ve belirsizliğin fiyatlara yansıdığını belirtiyor.

KOÇ HOLDİNG HİSSELERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Aynı saat diliminde Koç Holding hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Uzmanlar, bu artışı holdingin güçlü finansal yapısına ve yatırımcı güveninin devam etmesine bağlıyor.

UZMAN BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Piyasa uzmanları, FENER hisselerindeki düşüşü kısa vadeli kar satışlarıyla ilişkilendirirken, kulüp yönetiminin uzun vadede atacağı stratejik adımların hisse performansını şekillendireceğini ifade ediyor. Koç Holding için ise yükselişin, şirketin mevcut performansı ve piyasadaki olumlu beklentiler doğrultusunda sürdüğü değerlendirmesi yapılıyor.

