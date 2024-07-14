Fenerbahçe Üniversitesi'nden Yasal Yüzdenin Dışında Zam: Öğrenci ve Velilerden Protesto

Türkiye’de enflasyon oranlarının yükselmesi öğrencileri de etkiledi. Kreş, ilkokul ve liselerden sonra vakıf üniversiteleri de yük oranlarda zam yapmalarıyla gündeme geldi. Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci kayıtlarına yüzde 228 oranında zam yap yapmasının ardından öğrenciler ve veliler protesto başlattı.

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Fenerbahçe Üniversitesi'nden Yasal Yüzdenin Dışında Zam: Öğrenci ve Velilerden Protesto

Fenerbahçe Üniversitesi öğrenci kayıtlarında yüzde 228 oranında zam yapma kararının ardından öğrenim gören öğrenciler ve velileri tarafından zamlar protesto edildi. Rektörlük binası önünde toplanan grup, zamların geri çekilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirttiler.

Harekete geçen öğrenciler ve velilerinden yapılan açıklama şu ifadeler yer verildi:

“2023 yılında 250 bin TL olarak açıklanan ve tanınan geniş zamanlı erken ödeme indirimi ile 187.500 TL olan eğitim ücretine bu yıl erken ödeme indirimi uygulanmadığı gibi gecikmeli ödemeye yüzde 10 cezası ile 440 bin TL olarak açıklandı.

Üniversite yabancı uyruklu öğrencilere sabit fiyat uygulaması yaparken Türk öğrencilere yıla göre zam uygulamaktadır. Aynı sınıfta aynı bölümü okuyan Türkler kendi ülkelerinde okumak için daha fazla para vermek zorundadır.

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Burs çeşitlerini istedikleri gibi sistemden kaldırmaktadır ve bunun için bir açıklama yapmamaktadırlar.

Tüm bunlar karşısında susmadığımızı göstermek için meydanlarda ve sosyal medyada olmaya devam edeceğiz.”

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