Emeklilerin Gözü Kulağı O Tarihte! Zammın Açıklanmasına Saatler Kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16 Temmuz Salı günü Kabine toplanıyor. Kabine emeklilerle ilgili önemli bir konu ele alınacak. 1,8 milyon emeklinin düşük kök aylıkları nedeniyle zamdan yararlanamamaları üzerine bir düzenleme çalışması sunulacak. Toplantıda alınacak nihai kararın ardından emekli zammının oranı ve kapsamı netlik kazanacak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM

En çok merak edilen konu en düşük emekli aylıklarının artırılması olacak. Zammın miktarı, kök aylıkların artırılıp artırılmayacağı ve hazine desteğinin devam edip etmeyeceği gibi konular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra kesinlik kazanacak.

MİLYONLARIN GÖZÜ KULAĞI BU TOPLANTIDA

Bu düzenleme, sadece zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekliyi kapsayacak şekilde sınırlı olması bekleniyor. Ayrıca, yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında alınabilecek ek tedbirlerin de değerlendirileceği belirtiliyor. Haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 71,60 olarak açıklanmasının ardından, ekonomik göstergelerin ışığında önlemler ele alınacak.