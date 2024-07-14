Trump'a Yönelik Saldırı Piyasaları Etkiledi: Dolar, Bitcoin ve Altın Artıyor Mu?

Eski ABD Başkanı ve yaklaşan seçimin başkan adayı olan Donald Trump, suikaste uğradı. Bethel Park'tan 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks’un saldırısına uğrayan Trump, saldırıdan hafif bir sıyrıkla kurtuldu. Saldırı sonrası Trump’ın durumunun iyi olduğu kaydedilirken, 5 el açılan ateş sebebiyle 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın ise öldürüldüğü belirtildi.

Trump’a yapılan saldırı sonrası piyasaların ne yönde seyredeceği merak konusu olmuştu. Ekonomistler ve finans analistleri, saldırı sonrası dolar, Bitcoin ve altın hakkında yorumda bulundu.

DOLAR DAHA DA ARTABİLİR

Reuters’ta yer alan habare göre, Singapur'daki Eastspring Investments sabit gelir ekibinde portföy yöneticisi olan Rong Ren Goh, silahlı saldırıdan önce piyasaların Trump'ın başkanlığı ihtimaline doları yükselterek ve daha dik bir ABD Hazine getiri eğrisi için pozisyon alarak tepki verdiğini ve bu işlemlerin önümüzdeki hafta güçlenebileceğini söyledi.

BITCOIN ARTTI

Sözcü’nün derleme haberinde, Capital.com'da kıdemli finans piyasası analisti olarak görev yapan Kyle Rodda’nın, silahlı saldırı sonrası Bitcoin ve altına yatırımcı ilgisinin arttığını belirtti. Donald Trump'ın suikast girişimi sonrası meydan okuyan tavrı, başkanlık seçimlerindeki şansının arttığı yönündeki spekülasyonları körükledi ve Bitcoin'in 60 bin doların üzerine çıkmasına neden oldu. Trump'ın kendisini kripto para yanlısı olarak konumlandırması da bu yükselişte etkili oldu. Saldırı haberiyle birlikte Bitcoin fiyatı 60 bin 275 dolara kadar yükseldi ve saat 10.10 itibarıyla 59 bin 953 dolardan işlem görüyor.

TAHVİL PİYASASINDA CİDDİ BİR HAREKETLENME OLASILIĞI

ATFX Global Markets'ın baş piyasa analisti Nick Twidale, "Altının tüm zamanların en yüksek seviyelerini test edebileceğini düşünüyorum, yen ve doların talep göreceğini ve hazine tahvillerine yatırım akışı olacağını öngörüyorum" dedi.

Buna ek olarak, ilk piyasa değerlendirmeleri, silahlı saldırının Trump'ın seçim şansını artıracağı ve bunun da hazine tahvilleri için olumsuz olabileceği yönündeydi. BCA Research'ün Kaliforniya merkezli baş stratejisti Marko Papic'e göre, saldırı Trump'ın seçim şansını artıracağı için tahvil yatırımcılarının dikkatli olması gerekiyor. Papic, "Trump'ın kazanma ihtimali arttıkça tahvil piyasasında ciddi bir hareketlenme olasılığının da arttığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem