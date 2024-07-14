Milyonlarca Emeklinin Gözü Ankara'da... En Düşük Maaş İçin Yeni Gelişme: Mehmet Şimşek Hangi Rakama İşaret Etti?

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü, zam düzenlemesine çevrilmiş durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in en düşük emekli aylığının yükseltilmesi için onay verdiği iddia edildi.

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Milyonlarca Emeklinin Gözü Ankara'da... En Düşük Maaş İçin Yeni Gelişme: Mehmet Şimşek Hangi Rakama İşaret Etti?

En düşük emekli aylığının ne kadar olacağı henüz netlik kazanmadı. Milyonlarca emekli maaşlarını merak ederken bir iddia ortaya atıldı.

Ankara kulislerinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in en düşük emekli aylığının 12 bin TL'ye yükseltilmesi için onay verdiği ve bu rakamın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı konuşuluyor.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, masadaki seçeneğin ikiye indirildiğini ifade etti. En düşük emekli aylığı 12 bin TL veya 12 bin 500 TL'ye çıkarılacak. 12 bin TL olan seçeneğin 3,2 milyon emekliyi, 12 bin 500 TL olan seçeneğin ise 3,7 milyon emekliyi kapsayacağı belirtiliyor.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Emekli maaşı konusuyla ilgili hem AKP ile hem bakanlık kaynakları ile görüştüm. En düşük emekli maaşının 12 bin TL olması noktasında uygun bulduklarını belirttiler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi rakamı onayladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak ve açıklanacak" ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler de en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili olarak, "Önümüzdeki hafta başında açıklarız" dedi.

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