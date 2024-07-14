Otomobil Devi Türkiye'ye Geliyor: Bakan Açıkladı, O Kentteki Binlerce Kişiye İstihdam Sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çinli otomobil devi BYD ile yapılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Kacır, Çin'de 7-8 şirketle görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kacır, "Geçtiğimiz Aralık ayında Çin'e 100 saatlik bir ziyaret gerçekleştirdik. 7-8 de şirketle görüştük. Bu ziyaretin amacı şuydu aslında bizim için de Türkiye bir sanayi ülkesi. 35 milyar Dolar otomotiv ihracatı var. Türkiye bu yönüyle Avrupa'da birinci sırada. Çin son yıllarda küresel düzeyde muazzam bir artış öne koydu. Dünyada üretilen otomotivin 3'te 1'inin üretildiği bir ülkeden bahsediyoruz. BYD'nin en yakın rakibi TESLA ama TESLA'nın 2 katı kadar üretim yaptığını biliyoruz" dedi.

BYD'nin Başkanı ile görüşmesine ilişkin bilgi veren Kacır, şöyle konuştu:

"Dünya böyle bir gerçeklikle karşı karşıya. Biz, dünya yarışında daha çok öne çıkmak istiyoruz. Onlar açısından baktığımızda da bu otomotiv sektörünü dünyaya yaymak istiyorlar. Sadece bir yerde üretim yapıp dünyaya yaymak yakın zamanda kalmayacak. Türkiye, kara yolları yatırımlarıyla, deniz yolları yatırımlarıyla, müthiş bir değer kazanmayı başladı. BYD'nin başkanı beni 4 saat kadar ağırladı. Ben de Türkiye'nin onlara sunduğu olanakları anlattım.

O günden itibaren 6 ay boyunca da çok yakın iletişim halinde olduk. Nitelikli işgücümüzü çok uzun konuştuk. Onlar da araştırmaları sonucunda fark etti ki, Türkiye bu alanda çok geniş nitelikli işgücüne sahip. Türkiye'de otomotiv üretimini 300 binden 1 milyon 400 bine yükselttik. Bu da aslında Türkiye'nin onlar açısından ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor."

BYD'NİN FABRİKASI NEREDE KURULACAK?

BYD'nin hedefinin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bu tesisi üretmek olduğunu belirten Kacır, 20-25 bin kişiye istihdam sağlanacağını aktardı.

Kacır şu bilgileri verdi:

"BYD'nin hedefi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden bu tesisi üretmek. Üretimden kastımız tam üretimden bahsediyoruz. Üretimin yanı sıra AR-GE çalışmaları da otomotiv fabrikasının yanında yer alacak. Anlaşmadaki planımız 2026'da üretime geçmesi ama bizim gayemiz mümkün olan en kısa sürede bunun gerçekleşmesi. Doğrudan 5 bin kişiye istihdam, dolaylı olarak en az 20-25 bin kişiye istihdam sağlayacak.

TESLA yaklaşık 15 yaşında bir marka ama TESLA nasıl var oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nin destekleriyle oldu. Bugün Renault'tan bahsettiğiniz de Fransa hükümetinden bahsetmek zorundasınız. Çin markalarından bahsettiğinizde de elbette Çin makamlarından bahsetmek zorundasınız. Bizim de bu sektörde ilerlemek için firmalarımızla ortak ilerlemek mecburiyetindeyiz. Türkiye yeni nesil teknolojinin bu sektörde lider ülkesi olacak."