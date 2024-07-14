Maliye Peşlerine Düştü... Milyonlar Harcayıp Vergi Vermiyorlar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, yüksek tutarda harcamalar yapan ancak herhangi bir gelir beyan etmeyen veya düşük tutarlı gelir beyanında bulunan kişileri sıkı takibe başladı. İlk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı görüldü.

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Maliye Peşlerine Düştü... Milyonlar Harcayıp Vergi Vermiyorlar!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), tarafından yapılan incelemeler sırasında ilk etapta tespit edilen 800 kişinin aylık 5 milyon liranın üzerinde harcama yaptığı, lüks araçlara bindiği, lüks tüketimde bulunduğu ancak hiç gelir beyan etmediği ve vergi mükellefi olmadığı görüldü. Bu kişilerden bazısının aylık harcamasının 10 milyon lirayı bulduğu belirlendi. Harcamaları incelenerek bu gelirin kaynağı tespit edilecek ve bu gelirlerin vergilendirilmesi sağlanacak.

IBAN VE MAIL ORDER'A SIKI TAKİP

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; öte yandan VDK, müşterilerini IBAN üzerinden ödemeye yönlendiren ve bu işlem karşılığında fiş veya fatura kesmeyen işletmelere yönelik de takip yürütülüyor. Bu çerçevede kurul tarafından incelemeye alınan IBAN hesabı sahiplerine vergi müfettişleri tarafından gelirin kaynağının tespitine yönelik detaylı sorular yöneltiliyor. İlk tespitlere göre, IBAN hesapları aracılığıyla başkası adına tahsilat yapılmasına aracılık edenlerin genellikle şirket ortakları, çalışanları veya mükellef yakınları olduğu belirlendi. Kurul, e-Ticaret gibi sektörlerde sıklıkla kullanılan “mail order” yöntemini de incelemeye aldı. Bu yolla yapılan tahsilatların da vergisel riskleri barındırdığı belirtildi.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek “Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

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