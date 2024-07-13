Dalında 2 TL, Markette 100 TL!

Tüketici Konfederasyonu, limon üreticilerinin desteklenmediği konusunda sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Açıklamada, limonun dalında 2 liraya alıcı bulamadığı, fakat marketlerde kilogram fiyatının 100 TL'yi bulduğu belirtildi.

Tüketici Konfederasyonu, planlı üretim yapılması gerektiğini vurguladı. Üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, Hal Yasası'nın acilen çıkartılması çağrısında bulundu.

ÜRÜNLER YOLDA KALMAMALI

Hiçbir ürünün dalında kalmaması ve yollara dökülmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Tedbir alınması gerektiği, devletin gerekirse üreticiden malları toptan fiyatına alıp piyasaya sürmesi gerektiği ifade edildi.

Çiftçiye destek paralarının mahsul topraktan çıkıp satışı kanıtlandıktan sonra ödenmesi gerektiği vurgulandı. Bu durumun kontrol altına alınmadığı sürece olayların çığırından çıkacağı ifade edildi.

DEVLET MÜDAHALESİ ŞART

Devletin, üreticinin elinden mallarını toptan fiyatına alıp piyasaya sürmesi için altyapının oluşturulması gerektiği belirtildi. Üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için acilen adım atılması gerektiği vurgulandı.

Bu durumun nasıl sonuçlanacağı, çiftçilerin geleceği ve devletin atacağı adımlar merakla bekleniyor.