Mehmet Şimşek Duyurdu: Bakanlık Şimdi de Onların Peşine Düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok harcadığı halde vergi vermeyenleri radarlarına aldıklarını açıkladı. Şimşek, açıklamasında, "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Mehmet Şimşek Duyurdu: Bakanlık Şimdi de Onların Peşine Düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çok kazanmasına rağmen vergi vermeyenleri radarına aldı. Vergi Denetim Kurulu, yüksek tutarda harcaması olduğu halde herhangi bir gelir beyan etmeyen veya düşük tutarlı gelir beyanında bulunan kişileri mercek altına aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımının tamamında şunları yazdı:

“Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişileri gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alıyoruz. IBAN veya “mail order” ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

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