İYİ Parti Yol Haritasını Belirliyor

İYİ Parti, yol haritasını belirlemek üzere kampa girdi. Kamp, bugün ve yarın Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

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İYİ Parti Yol Haritasını Belirliyor

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Meclis’teki koltuk sayısının azalmasıyla gündemde olan İYİ Parti, bugün başlayacak ve yarın sona erecek istişare kampında parti içi muhasebe yapacak ve 2028 için yol haritası belirleyecek.

Kamp, bugün ve yarın Afyonkarahisar’da bir otelde gerçekleşecek. Kampa Başkanlık Divanı, Merkez Disiplin Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılacak. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, kampın açılışında ve kapanışında konuşma yapacak. Partililer, yerel seçimlere ilişkin iç muhasebe yaparak yeni yol haritasını belirleyecek. Kampa katılan İYİ Parti yetkilileri, bu akşam Afyonkarahisar’da esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Dervişoğlu, kamp kapsamında Çay Belediye Başkanlığı ziyaret edecek. Partililer, Vişne ve Eber Sarısı Festivali’ne katılacak.

İYİ Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun kampa ilişkin, “Eksiklerimizi tamamlayarak, yeni yol haritamızı çizeceğiz. Artık meydanlara hazırlık yapıyoruz” dedi.

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