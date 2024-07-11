Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü Yurtlarına Dev Zam: Yüzde 300'ün Üzerinde!

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde yurt fiyatlarına büyük zam geldi. İki kişilik odanın aylık fiyatı kişi başı 6 bin TL’ye, üç kişilik oda aidatının fiyatı ise 5 bin TL’ye yükseldi.

2024-2025 öğretim döneminde 2 kişilik oda aidatları 1480 TL’den 6 bin TL’ye, 3 kişilik 1250 TL’den 5 bin TL’ye çıkarıldı.

Yapılan dev zamma öğrencilerden tepki yükselirken, bir tepki de CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den geldi. Yücel, paylaşımında öğrencilerin haklarına ‘kar güdüsüyle’ bakan yönetim anlayışını kınadı.

Yüksel paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde ücretlere yüzde 300'ün üzerinde yapılan zam vicdansızlıktır. Ekonomik krizin faturasını öğrencilere kesmeye çalışan, öğrencilerin barınma, beslenme gibi ücretsiz ulaşmaları gereken haklara kâr güdüsüyle yaklaşan yönetim anlayışını kınıyorum. AKP iktidarının öğrenciyi, işçiyi, memuru, esnafı, emekliyi yok sayan, ezen, dayatmacı anlayışına son vereceğiz!”

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde ücretlere yüzde 300'ün üzerinde yapılan zam vicdansızlıktır.



Ekonomik krizin faturasını öğrencilere kesmeye çalışan, öğrencilerin barınma, beslenme gibi ücretsiz ulaşmaları gereken haklara kâr güdüsüyle yaklaşan yönetim anlayışını kınıyorum.… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) July 10, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem