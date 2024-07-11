İlçe Meydanında Şezlong Açıp Güneşlendiler: Sebebini Duyanlar Şaşkına Döndü

Muğla Bodrum’da ilçesinde ilginç bir eylem yapıldı. Kıyılarda denize giremediklerini belirten vatandaşlar ilçe meydanında güneşlendi.

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İlçe Meydanında Şezlong Açıp Güneşlendiler: Sebebini Duyanlar Şaşkına Döndü

Türkiye’de kıyıların yasalara aykırı şekilde işletmeler tarafından halka kapatılmasına dönük tepkiler sürüyor.

Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan "Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi" üyesi vatandaşlar, "Denize erişim herkesin hakkı", "Kıyılar kimsenin hakkı değildir", "Kıyılar hepimizin" yazılı dövizler açtı.

Halkın kullanması gereken sahili işletmecilerin ecrimisil karşılığında işgal ettiğini dile getiren vatandaşlar, daha sonra meydana havlu, şezlong ve plaj şemsiyesi koyarak bir süre güneşlendi.

Alanda güneş kremi sürüp üzerlerine su döken grup üyelerini çevreden geçen yerli ve yabancı turistlerde izledi.

İlçe Meydanında Şezlong Açıp Güneşlendiler: Sebebini Duyanlar Şaşkına Döndü - Resim : 1

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