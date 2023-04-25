Fed'den 'dolar' kararı: 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor!

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel finansal sisteme likidite sağlamak için günlük dolar provizyonu uygulaması kararını değiştirdi. Yeni düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor.

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Fed'den 'dolar' kararı: 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor!

Fed ve beş büyük merkez bankasından yapılan açıklamada düşük likidite talebi göz önüne alındığında dolar fonlamalarında günlükten haftalık ihalelere dönüleceği belirtildi.

ABD Merkez Bankası, Euro Bölgesi, Kanada, Japonya, İngiltere ve İsviçre'deki muadilleri Mart ayında küresel finansal sisteme likidite sağlamak için günlük dolar provizyonu uygulaması başlatmıştı.

"HAFTADA BİRE DÖNDÜ"

Bloomberg HT'nin aktardığı açıklamaya göre, "Dolar fonlama koşullarındaki iyileşmeler ve son dolar likidite operasyonlarına yönelik düşük talep göz önüne alındığında kurumlar ortak olarak 7 günlük operasyonların sıklığını günlükten haftada bire döndürmeye karar verdiler" ifadeleri kullanıldı.

ETKİLERİ HAFİFLETMESİ HEDEFLENİYOR

Açıklamada, "Bu merkez bankaları, piyasa koşullarının gerektirdiği şekilde ABD doları likidite tedarikini yeniden ayarlamaya hazır. Bu merkez bankaları arasındaki takas hatları, mevcut sabit tesislerdir ve küresel fonlama piyasalarındaki baskıları hafifletmek için önemli bir likidite destek mekanizması işlevi görür ve böylece bu tür baskıların hem yurt içinde hem de yurt dışında hanehalkı ve işletmelerin kredi arzı üzerindeki etkilerini hafifletmeye yardımcı olur" denildi.

1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Yeni düzenleme 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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