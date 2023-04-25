Borsada gerçekler: Düşüş kapıda!

Seçimlere üç hafta gibi kısa bir süre kalırken borsada işlem hacimleri de düşmeye devam ediyor. 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 28,6 yükselen endeks, bu yılın aynı döneminde yatırımcısına yaklaşık yüzde 9 kaybettirdi.

Borsada yaşanan gelişmelere ilişkin "Borsaya akın var, sonuç neden yok?" başlıklı bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, yeni yatırımcıların olduğunu ancak bu kişilerin sadece halka arzdan pay almak için geldiğini dile getirdi. Yıldırım ayrıca bir kişinin 30 kimlikle bile halka arza başvurabildiğini ve bu nedenle gerçek sayının çok daha az olduğunu dile getirdi.

"SATIŞLAR DEVAM EDİYOR"

Borsada satışlardan meydana gelen düşüşü engellemek için şubatta Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) devreye girmesine değinen Yıldırım, buna rağmen borsanın yılın başından beri yüzde 9 değer kaybettiğini ve satışların devam ettiğini söyledi.

Yıldırım, "Geçmişte seçimlere önce satışla tepki veren borsa iki üç hafta kala aşırı satımın etkisi ve anketlerin yol göstericiliğiyle alıma dönerdi. 2023 seçimine ise borsa aylar öncesinden ve sert bir düşüşle hazırlık yapmaya başladı. Geçen yılı yüzde 196.5 primle ve getiride dünya birincisi olarak kapatan Borsa İstanbul yeni yıldan itibaren yerli büyüklerin ve yabancıların öncülüğünde net bazda satışa döndü" ifadelerini kullandı.

"SPEKÜLATÖRLER HİSSELERİNİ SATIYOR"

Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinden dolayı yatırımcıların hareket etmediğini, hatta büyük spekülatörlerin hisselerini sattığını belirtti.

"Satılanları da büyük oranda TVF topluyor" diyen Yıldırım, "Yatırımcıların borsadaki tek talebi halka arzlara yönelik" olduğunu söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem