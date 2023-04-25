Piyasalarda son durum: Dolarda faiz yükselişi!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken dolar/TL yükselişini sürdürdü.

Piyasalarda son durum: Dolarda faiz yükselişi!

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Öte yandan ABD'de ekonominin soğumaya devam ettiğine ilişkin işaretlerin, Fed'in faiz artışlarına mayıs ayı itibarıyla son verebileceği beklentileri güçlendi.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasın önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 19,4270'ten işlem görüyor.

Dün 19,39-19,44 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4085'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Dün yüzde 0,5 gerileyen dolar endeksi, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 101,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,1030'dan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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