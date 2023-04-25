Motorin fiyatında indirim

Son dakika haberi... Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatlarına yansırken motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.

Motorin fiyatında indirim

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı şöyle:

- İstanbul Avrupa yakasında 19.70 lira,

- Ankara'da 20.06 lira,

- İzmir'de 20.15 lira,

- Bursa'da 20.05 lira,

- Adana'da 20.38 lira,

- Diyarbakır'da 20.74 lira.

Öte yandan benzin fiyatında ise bir değişiklik yaşanmadı.

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