Motorin fiyatında indirim

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 47 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı şöyle:

- İstanbul Avrupa yakasında 19.70 lira,

- Ankara'da 20.06 lira,

- İzmir'de 20.15 lira,

- Bursa'da 20.05 lira,

- Adana'da 20.38 lira,

- Diyarbakır'da 20.74 lira.

Öte yandan benzin fiyatında ise bir değişiklik yaşanmadı.