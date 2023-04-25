10 TL’nin altında sebze ve meyve kalmadı

Sözcü gazetesinden Sayime Başçı'nın haberine göre bu yıl fiyat rekoru kıran kuru soğanın arzında sıkıntı olduğunu patateste de tehlikeli bir sürece girildiğini dile getiren Tavşan, 15 gün sonra fiyatlarda bir rahatlama, hasatta da artış beklediklerini dile getirdi.

Antalya halinde geçen yılın nisan ayında kilosu en yüksek 5 TL'den satılan kuru soğan 2023 Nisan ayında yüzde 440'lık artış ile 27 TL'ye çıktı. 12 TL'den satılan domates 18 TL'ye çıktı.

Bu yıl sebze ve meyvede hasatta büyük sıkıntı beklemediklerini, deprem bölgesinden gelecek sevkiyatta da bir sorun görmediklerini dile getiren Yüksel Tavşan, ancak bolluğun ucuzluk getirmeyeceğini kaydetti.

Yüksek maliyetlerin fiyat düşüşünü engellediğini dile getiren Tavşan, “Artık 5 TL'ye 10 TL'ye ürün yemek zor bir olay. 10 TL bile zor. Bu fiyatların altına inerse üretici perişan olacak bu defa. Hallerde 5-10 TL'ye ürünün olmasını ciddi şekilde ucuz kabul etmek gerekir. Bu perakendeye gittiği zaman 5 TL'ye satılan ürün 10 TL'den satılır. Sebze meyve çok olunca fiyat düşüşü olabilir ama orada da üretici gerçekten çok zarar eder” dedi.