Fatih Altaylı: MTV hala tek görünüyor, 'kesin iptal olur, hiç tahsil etmeyelim' diye mi düşündüler bilmiyorum

Gazeteci Fatih Altaylı, motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) hala tek ödeme göründüğünü belirterek "Acaba muhalefet bu vergiyi Anayasa Mahkemesi’ne götürürse kesin iptal olur, o yüzden hiç tahsil etmeyelim diye mi düşündüler bilmiyorum" dedi.

Fatih Altaylı: MTV hala tek görünüyor, 'kesin iptal olur, hiç tahsil etmeyelim' diye mi düşündüler bilmiyorum

Gazeteci Fatih Altaylı, motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ikinci kez alınmasını öngören yasal düzenlemeyi köşesine taşıdı. İnternette vergide bir artış görmediğini dile getiren Altaylı, "Hâlâ tek ödeme görünüyordu. Ödedim hali ile. Acaba muhalefet bu vergiyi Anayasa Mahkemesi’ne götürürse kesin iptal olur, o yüzden hiç tahsil etmeyelim diye mi düşündüler bilmiyorum. Ancak duble ödeme e devlet sisteminde yok, orası kesin" diye yazdı.

Altaylı, kendi adını taşıyan internet sitesinde yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Bazı okurlar ise benim bu verginin duble alınması Anayasa’ya aykırı ve AYM’den döner dememe takılmışlar ve 'Niye dönsün' diyorlar. Niye döneceği çok açık. Yasa ile vergileri iki katına, üç katına, beş katına çıkarabilirsiniz.

Anayasa buna engel değil. Ama sadece bir vergi türünü iki katına çıkaramazsınız. Bu Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni iki katına çıkarabilirsiniz.

Ama 'sadece' Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni iki kez alamazsınız. Çünkü bu otomobili olanları vergi yolu ile cezalandırmak olur. Ayrımcılık olur. Ancak tüm vergileri iki kez alacağım derseniz, o zaman bu mümkündür."

fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazısının tamamı.

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