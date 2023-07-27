UKOME bugün toplanıyor: İşte masadaki zam oranı

İBB UKOME bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanıyor. Toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması gündemde. Öte yandan servisçiler de yüzde 82 oranında zam talep ediyor.

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UKOME bugün toplanıyor: İşte masadaki zam oranı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılmasının yanı sıra minibüslerde İstanbulKart kullanımı teklifi de görüşülecek.

Toplantı, İBB'nin çağrısıyla 27 Temmuz Perşembe günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.

İstanbul'da ulaşıma zam geliyorİstanbul'da ulaşıma zam geliyorGüncel

YÜZDE 57 ZAM TEKLİFİ

Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.

İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi. UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

Tüm bunlarla beraber HalkTV'nin haberine göre, Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün teklifi olan ve 26. madde de yer alan "minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi" teklifi de İBB tarafından gündeme alındı. Eğer teklif kabul edilirse, minibüslerde artık İstanbulKart geçecek.

SERVİSÇİLERDEN YÜZDE 82 ZAM TALEBİ

Toplantıda, İstanbul Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) ve yetkililer arasında pazarlık yapılacak. Servisçileri temsilen toplantıya katılacak İSAROD Başkanı Günhan Sınar, en son geçtiğimiz ocak ayında güncellenen fiyat tarifesi üzerinden yüzde 82’lik artış taleplerini toplantıya taşıyacak. Hürriyet'in aktardığı habere göre, servisçilerin yüzde 82’lik artış teklifinin kabulü halinde, en kısa mesafe olan 0-1 kilometre arası için aylık 792 liralık ücretin 1441 liraya, yıllık olarak ise 3 bin 485 liradan 6 bin 342 liraya çıkma ihtimali var.

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