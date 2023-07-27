Bir ilde daha ekmeğe zam: 8 lira oldu!

Sinop'un Gerze ilçesinde 240 gram ekmeğin fiyatı, 8 liraya yükseltildi.

Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından dağıtılan yeni tarifeye göre, 5 liradan satılan 210 gram ekmeğin, bugün itibariyle gramının da 240'a çıkarılarak 8 liradan satılacağı fırıncı esnaflara bildirildi.

Fırın sahibi Mustafa Balta, sürekli artan un ve diğer maliyetlerin yükselişi nedeniyle ekmeğe zam yapıldığını belirterek, "Un fiyatları arttı. Elektrik ve doğal gaz zamları yapıldı. Asgari ücret yükseldi. Maliyetlerimiz çok arttı." dedi.